Brann på Australias østkyst slukket etter 210 dager

Flere etater samarbeidet om å slukke den 858 hektar store brannen nord i delstaten New South Wales, skriver The Sydney Morning Herald.

Utfordringen med brannen var at 400 hektar av brannen var under bakken i et myrområde. Brannen ble matet av nedbrutt organisk materiale og vanlige brannslukkingsmetoder var derfor nytteløse.

Løsningen ble å pumpe 65 millioner liter oppsamlet vann inn i myrområdet. Sammen med 260 millimeter regn de siste dagene, var det nok til at brannen ble erklært for slukket onsdag.

Brannen var ikke like synlig som andre skog- og krattbranner, men røyken fra den skapte problemer for beboere i nærheten.

Det er fremdeles 25 aktive branner i New South Wales, Australias mest folkerike delstat, og fire av dem er ikke under kontroll. Myndighetene håper det ventede regnet mot slutten av uken skal bidra til på dempe brannene.