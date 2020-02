Passasjer: – Folk smugles ut i all hemmelighet

Skipet med 3.700 passasjerer om bord har vært i karantene siden det anløp kysten av Japan forrige uke. Årsaken er at det ble påvist smitte av det nye coronaviruset hos en passasjer.

Siden har antallet smittede skutt i været. Onsdag bekreftet japanske myndigheter at 174 er smittet av viruset.

Myndighetene har gjort det klart at ingen av passasjerene om bord på Diamond Princess får forlate skipet mens det ligger i karantere. Men to passasjerer, Phil og Gay Courter, hevder at flere personer har blitt smuglet ut av skipet.

– Den japanske regjeringen lar visse mennesker, som de mener er de eldste og mest sårbare, forlate skipet. De gjør det i all hemmelighet slik at mediene ikke skal få vite det. Det er et bevis på at dette har mislyktes, sier Phil Courter til NBC News.



– Våre familier venter



Passasjerene som fremdeles er om bord har blitt bedt om å bli på lugaren og bare oppholde seg på dekk i kort tid.

Passasjerer med innvendige lugarer får lov til å gå ut på dekk 1,5 timer om dagen, med strengt tilsyn og under forutsetning at de holder en avstand på minst én meter.

– Jeg brøt protokollen. Det er veldig farlig. Våre familier i India venter. Jeg skal egentlig reise hjem 17. februar, men nå er det ingen planlagt dato for når jeg kan dra. Det finnes ingen informasjon. Situasjonen er ikke under kontroll, sier indiske Dinay Sarkar, som jobber på skipet, ifølge The Times.

Han vil at alle de som ikke er smittet skal kunne få forlate skipet.

En uke igjen



Cruiset, som startet fra Yokohama 20. januar, skulle egentlig ha vært ferdig 4. februar. Karantenen er ventet å vare til 19. februar – 14 dager etter at isolasjonen begynte.

Selskapets visepresident Rai Calouri sier i videoen at selskapets prioritet er å gi gjester og mannskap om bord de nødvendige medisinene.

Verdens helseorganisasjon har bestemt at det nye coronaviruset offisielt skal hete covid-19.