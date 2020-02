Erdogan truer Syrias regime med kraftig gjengjeldelse

– Tyrkia har påtatt seg ansvaret for å nøytralisere terrorgrupper. Men alle disse gruppene iverksetter angrep mot den syriske hæren fra Idlib og oppfører seg aggressivt mot russiske militæranlegg, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, onsdag.

Uttalelsen kom kort tid etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å angripe syriske regjeringsstyrker «overalt» hvis noen av hans soldater blir påført så mye som en skramme.

– Jeg erklærer herved at vi vil ramme regimestyrker overalt fra nå av, tross Sotsji-avtalen, hvis soldatene våre blir påført den minste skade på observasjonspostene eller andre steder, sa Erdogan.

I løpet av de siste dagene er en rekke tyrkiske soldater drept i syriske regjeringsangrep i Idlib nordvest i Syria. Erdogan oppga onsdag at 14 soldater er drept og 45 såret. Men hvis angrepene fortsetter, truer Erdogan med et knallhardt svar.

I en tale til partifeller i den tyrkiske nasjonalforsamlingen langet han også ut mot Russland og Iran, og anklaget dem både for løftebrudd og for å delta i en massakre mot sivile i den delvis opprørskontrollerte provinsen.

Massiv flukt mot grensen

Offensiven har ifølge FN drevet nesten 700.000 mennesker på flukt siden desember. Mange av dem har dratt mot den tyrkiske grensen, som foreløpig er stengt.

Flyktningstrømmen kan komme til å utvikle seg til en av de verste humanitære katastrofene i den ni år lange krigen, og hjelpeorganisasjoner beskriver allerede situasjonen som katastrofal.

Tyrkia har tidligere tatt imot over 3 millioner syriske flyktninger.

Russland og Tyrkia støtter hver sin side i krigen, og i 2018 inngikk de en avtale som skulle føre til opprettelsen av en demilitarisert sone rundt Idlib. De siste månedene har likevel syriske regjeringsstyrker og allierte militser rykket stadig lenger inn i provinsen, støttet av russiske flyangrep.

Føler seg sviktet

Tyrkia har lenge gjort lite for å stanse offensiven, og i høst innledet landet i stedet en militæroperasjon mot de da kurdiskkontrollerte områdene av Nord-Syria. Enkelte syriske opprørere i Idlib har gitt uttrykk for at de føler seg sviktet av Tyrkia

Russlands president Vladimir Putin og Erdogan diskuterte situasjonen i en telefonsamtale onsdag. I en uttalelse fra Kreml heter det at alle tidligere inngåtte avtaler bør gjennomføres.

– Det ble notert at det er viktig at de eksisterende russisk-tyrkiske avtalene blir fullstendig implementert, heter det i uttalelsen.

