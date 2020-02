23. desember 1988 ble en 18 år gammel jente overtalt til å bli med sin fem år eldre kjæreste til leiligheten hans i byen Maracay, om lag fem mil øst for Venezuelas hovedstad Caracas.

Det ble starten på et over 30 år langt og umenneskelig mareritt for kvinnen som i lokale medier bare omtales som Morella.

Tirsdag ble 56 år gamle Matias Salazar siktet for å ha holdt Morella fanget i en leilighet i 31 år. I tillegg er han anklaget for psykologisk vold, seksuell vold samt for å ha drevet seksuelt slaveri gjennom en årrekke.

Den grusomme overgrepssaken ryster nå Venezuela – hvor Matias Enrique Salazar Moure har fått kallenavnet «Monsteret fra Maracay».

Totalt avskjermet fra omverdenen



Ifølge lokale medier levde Morella totalt avskjermet fra omverdenen i leiligheten hun ble stengt inne i den skjebnesvangre dagen i 1988. Her ble hun systematisk utsatt for seksuelle overgrep, trusler og mishandling. Hun fikk bare spise ris, egg og bønner og ble derfor svært underernært. Om hun ikke tilfredsstilte Salazar seksuelt, risikerte hun å bli nektet mat, skriver svenske Aftonbladet.

Familien hennes, som hadde vært mot forholdet ettersom de mente Salazar hadde agressive tendenser, fikk aldri noen livstegn etter at datteren ble med kjæresten til Maracay. Etter noen år trodde de at hun var død.

Forsøkte flere ganger å rømme



Morella skal flere ganger ha forsøkt å rømme fra fangenskapet. Først den 24. januar i år lyktes hun. Ifølge Reuters klarte den nå 49 år gamle kvinnen å ta seg til et statlig krisesenter for kvinner. Her fortalte hun hva hun hadde blitt utsatt for de siste tre tiårene.

Ifølge Aftonbladet trodde de ansatte der først at hun hadde funnet på historien, men de valgte å skrive en rapport og kople politiet på saken.

Morella returnerte senere til leiligheten sammen med representanter fra påtalemyndighetene.

– I leiligheten hadde hun klær til tre klesskift, noen gamle sko, en seng på gulvet, en gammel vifte og en gammel TV, forteller en nabo til nyhetsbyrået Reuters. Naboen var med Morella og påtalemyndighetene da de oppsøkte leiligheten igjen, men vil ikke identifiseres med navn i frykt for hevn.

Tre dager etter at Morella lyktes i å flykte oppsøkte Matias Salazar selv politiet for å rapportere at kjæresten hans hadde forsvunnet. Salazar visste ikke da at han var anmeldt for kidnapping. Salazar ble pågrepet av politiet umiddelbart.

Les også: Savnet tenåring funnet i politiraid i overgrepssak i Tyskland

Levde et dobbeltliv



Videre etterforskning avdekket enda flere rystende funn. På andre siden av gaten fra der Morella var holdt fanget, fant de en leilighet hvor Salazar har levd et dobbeltliv siden 1996, sammen med sin hustru og deres 20 år gamle datter, skriver Reuters. Ifølge Aftonbladet var også kona og datteren holdt fanget gjennom en årrekke.

Historien ble først kjent i media den 5. februar da den venezuelanske nettavisen Cronica Uno omtalte saken.

Naboer som har stått fram, gir uttrykk for at de er rystet av saken, men at de ikke kunne drømme om at noe slikt foregikk der. De sier at de ikke har hatt mistanke om noe unormalt, og at Salazar alltid har vært hyggelig mot dem. I frykt for å bli anklaget for delaktighet ønsker de ikke å stille opp med navn.

På en pressekonferanse mandag uttalte Salazars forsvarer at hans klient er uskyldig og utsatt for en svertekampanje i media.

Salazar sitter nå fengslet i Maracay mens saken etterforskes.

Les også: USA rystes av kidnapping fanget på overvåkningsvideo