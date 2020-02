Indonesia henter ikke hjem IS-krigere

Den indonesiske sikkerhetsministeren Mohammad Mahfud opplyser at det befinner seg 689 IS-tilknyttede indonesiere i Syria, inkludert kvinner og barn.

Myndighetene vil fortsatt vurdere om de skal hente hjem barn som er ti år eller yngre.

Kritikere mener det er bedre å hente hjem de aktuelle indonesierne for å rehabilitere dem. Hvis de forblir i Syria, er det risiko for at de kan bli ytterligere radikalisert.

Militant islamisme har lenge vært en sikkerhetstrussel i Indonesia, og det finnes flere IS-lojale grupper i landet.

Senest i fjor ble Indonesia rammet av et terrorangrep som ble utført av en mann med bånd til IS. IS-sympatisører forsøkte også å ta livet av landets sikkerhetsminister.

I 2018 angrep en gruppe selvmordsbombere en rekke kirker i byen Surabaya. Også denne gruppen hadde bånd til IS.