Sanders vinner New Hampshire med knapp margin

Med nærmere 90 prosent av stemmene talt opp, er det klart at sosialdemokraten Sanders sikret seieren med knapp margin foran den moderate Buttigieg.

– Denne seieren er begynnelsen på slutten for Donald Trump, sa Sanders til sine tilhengere i New Hampshire da resultatet var klart.

– Uansett hvem som vinner valget, og vi håper inderlig at det er oss, skal vi sammen overvinne den farligste presidenten i dette landets moderne historie, sa Sanders.

Jevnt mellom Sanders og Buttigieg

Det ble en tett kamp mellom de to kandidatene, som også gjorde det best i Iowa.

Buttigieg reduserte Sanders' ledelse og skapte spenning om hvem av de to som ville sikre seieren i New Hampshire. Det endte med at Sanders tok sin første klare seier i nominasjonsvalget.

De to kandidatene, som er henholdsvis 78 og 38 år gamle, representerer både ulike generasjoner og ulike fraksjoner i Det demokratiske partiet.

Senatoren fra Vermont fikk 26 prosent av stemmene foran Buttigieg. Den tidligere ordføreren i South Bend i Indiana fikk litt over 24 prosent oppslutning.

– Jeg beundret senator Sanders da jeg gikk på skolen, jeg respekterer han dypt i dag, og jeg gratulerer ham med et sterkt resultat i dag, sa Buttigieg til tilhengere i New Hampshire.

Godt resultat for Klobuchar

Senator Amy Klobuchar fra Minnesota fikk nærmere 20 prosent av stemmene. Et resultat hun er godt fornøyd med.

– Hallo, Amerika. Jeg er Amy Klobuchar, og jeg vil slå Donald Trump, sa hun til tilhengere i Concord i New Hampshire, skriver CNN.

Det er til sammen 24 delegater i New Hampshire, og fordelingen er foreløpig ni til Sanders, ni også til Buttigieg og seks til Klobuchar, ifølge Reuters.

Nedtur for Biden

Tidligere visepresident Joe Biden og senator Elizabeth Warren havnet langt bak, og får ikke stor nok oppslutning til å få delegater fra New Hampshire. Grensen ligger på 15 prosent.

Biden har hevdet at han er kandidaten med størst sjanse til å vinne over Trump, men den siste uken har han mistet forspranget han hadde.

Biden har allerede dratt videre til South Carolina for å drive valgkamp der.

– Vi har hørt resultatet fra de første to delstatene. Der jeg kommer fra er det bare startskuddet, sa Biden, som håper at hans støtte hos minoritetsbefolkningen i USA skal gi et løft i de to neste delstatene.

Det er nominasjonsvalg i Nevada 22. februar og i South Carolina 29 februar.

Warren lover videre kamp

Elizabeth Warren sier både Sanders og Buttigieg er gode kandidater.

– Jeg respekterer dem begge, men kampen mellom fraksjonene i partiet har tatt en skarp vending den siste uken, sa Warren.

Hun mener selv hun er den beste kandidaten til å samle partiet.

– Vi kjemper for å redde demokratiet. Det er en kamp i motbakke, men valgkampen vår er laget for å vare, og dette er bare begynnelsen.

Selv om de to kandidatene forsøker å minimere konsekvensene av resultatet i New Hampshire, viser tidligere resultat at primærvalget her har stor betydning for valgkampen.

I moderne tid er det ingen demokrat som har blitt presidentkandidat uten å ha kommet først eller som nummer to i delstaten.