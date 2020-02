Syrisk helikopter skutt ned og flere sivile drept i Idlib

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights styrtet helikopteret ved landsbyen Qaminas, sørøst for byen Idlib, etter å ha blitt truffet av en tyrkisk luftvernrakett. Begge flygerne ble drept under nedskytningen.

Organisasjonen opplyser også at tolv sivile ble drept i et syrisk luftangrep mot Idlib. Halvparten av de drepte skal være barn.

Nedskytingen av helikopteret skjedde i forbindelse med en syrisk offensiv mot deler av M5-motorveien som knytter hovedstaden Damaskus til byer som Hama, Homs og Aleppo.

Regjeringsstyrkene lyktes tirsdag med å ta motorveien. Det er første gang siden 2012 at syriske myndigheter kontrollerer hele strekningen.

Tyrkiske myndigheter, som støtter opprørsgrupper i Idlib som den syriske regjeringen kjemper mot, erkjenner at helikopteret ble angrepet, men vil likevel ikke påta seg ansvaret.

Syriske opprørere har imidlertid påtatt seg ansvaret for nedskytingen.

Samtidig advarer den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan de syriske regjeringsstyrkene mot å angripe tyrkiske mål i området.

– Den syriske regjeringen vil måtte betale en veldig høy pris for angrep på tyrkiske styrker i Idlib-provinsen, sa Erdogan ifølge nyhetsbyrået DPA.

Mandag ble fem tyrkiske soldater drept i et syrisk artilleriangrep i Idlib.