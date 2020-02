Arabisk landsby i Israel vandalisert av ekstremister

Slagord som «Jøder, våkn opp» og «Stans assimileringen» var malt på bilene og på en moske og en annen bygning i landsbyen Jish, også kjent som Gush Halev, like sør for grensa til Libanon.

Politiet etterforsker episoden. De gjør det klart at de fordømmer hærverket, slik de fordømmer alle nasjonalistiske hatforbrytelser.

Lederen for byrådet i Jish, Elias Elias, sier at dekkene til over 150 biler var punktert, og at det ikke var første gang landsbyen ble utsatt for slikt hærverk.

Episoden bar alle tegn på å være et såkalt prislapp-angrep – betegnelsen som brukes på jødiske ekstremisters angrep på palestinere og arabiske israeler og deres eiendom, inkludert moskeer og kirker.

I desember ble dekkene til 160 biler punktert med kniv i Øst-Jerusalem, og i januar innledet politiet letingen etter dem som sto bak en ildspåsettelse ved en moske i samme bydel.

