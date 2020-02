Minst sju døde etter uvær i Europa

En svensk mann døde da båten hans kantret på innsjøen Fegen i Svenljunga søndag. Kameraten som var om bord, er fortsatt savnet og fryktes død. Både i England og Slovenia omkom mennesker da biler ble truffet av fallende trær.

I Tyskland og Østerrike har trær som har falt over biler, veier og jernbanespor, skapt store problemer i bil- og togtrafikken.

Over 400 brannfolk i Østerrike var i sving for å fjerne trær, samt et metalltak som hadde blåst av en bygning. Ingen skal ha blitt skadd.

I Tyskland og Nederland ble også en rekke fly innstilt.

Uværet er ikke helt over ennå, men det verste skal være over. I Storbritannia er det fortsatt 85 aktive flomvarsler. I tillegg vil mye nedbør fortsatt treffe Tyskland, Frankrike og Belgia.

