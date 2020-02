Broren til Algeries ekspresident dømt til fengsel

Said Bouteflika (61) var regnet som mannen som trakk i trådene i presidentpalasset etter at hans storebror Abdelaziz ble rammet av et slag i 2013.

Said ble sammen med to tidligere etterretningstopper og en partitopp stilt for en militær domstol i Blida sør for hovedstaden Alger mandag denne uken. Samtlige ble bak lukkede dører dømt til 15 års fengsel, melder det statlige nyhetsbyrået APS i Algerie.

Alle fire ble funnet skyldige i å ha «undergravd hærens autoritet» og «konspirasjon» mot staten i opptakten til den 82 år gamle presidentens avgang i april.

Bouteflika var president i 20 år før han ble presset til å gå av under en stor folkeoppstand i Afrikas største land.

En rekke fremtredende politikere og forretningsmenn i Algerie anklages nå for korrupsjon og risikerer straffeforfølgelse.

Onsdagens dom rettes mot fire menn som inntil nylig hadde enorm makt i landet og blir sett på som nok et hardt slag mot Bouteflika-regimet.

Ifølge landets tidligere forsvarsminister foreslo Said Abdelaziz under masseprotestene å erklære unntakstilstand og sparke hærsjef Ahmed Gaid Salah, som etter hvert tok demonstrantenes side.

Hærsjefen har brukt påstandene om en konspirasjon til å presse fram et nytt presidentvalg. Det skal etter planen holdes 12. desember.