Overgrepsanklaget nordmann frikjent i Hviterussland

– Han har vært som i et skrekk-kammer, sier advokat Brynjulf Risnes.

Nordmannen i 70-årene ble pågrepet i den hviterussiske byen Brest 29. september i fjor anklaget for å ha berørt en 10 år gammel jente på en upassende måte. Hendelsen skjedde i en hotellresepsjon. Han og en venn ble deretter banket opp av en gjeng lokale unggutter.

Selv om han ble frikjent for seksuelt overgrep, ble mannen likevel dømt til seks måneder ubetinget fengsel for ordensforstyrrelse. Han har sittet i varetekt siden september og slipper dermed ut 1. april.

Mannens norske advokat Brynjulf Risnes omtaler dommen som en stor seier.

– Dette er i realiteten en frifinnelse, fordi her så man på 8–15 år. Vi var opprinnelig redd for at det skulle gå slik. Da saken begynte, var det ingenting som gikk i motsatt retning. Men etter hvert ble det nok klart for mange i rettssalen at det var veldig lite bevis som understøttet den opprinnelige tiltalen, sier Risnes til TV 2.