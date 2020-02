Mann skutt i Midtøsten - fløy til Sverige før han dro til sykehus

Det er svenske Aftonbladet som tirsdag melder om at en skadeskutt mann fredag ankom Karolinska universitetssykehus i Stockholm kort tid etter at han landet på Arlanda. Han fortalte der at han skal ha blitt skutt i Midtøsten.

Politiet ble raskt koblet inn i saken. Ifølge kilder Aftonbladet har vært i kontakt med, skal mannen ha fortalt at han og flere familiemedlemmer skal ha blitt skutt etter, men at de andre kom uskadd fra hendelsen.

Han skal ha fått medisinsk behandling i landet der hendelsen skjedde, men denne skal ha vært heller mangelfull.

Navngitt gjerningsperson

Mannen var skutt i beinet og skadene var så alvorlige at det måtte amputeres i Sverige.

Offeret er en svensk statsborger og han skal ha navngitt og pekt ut hvem som skjøt ham. Denne personen skal også være svensk statsborger.

Siden mistenkte også er svensk statsborger kan svenske myndigheter etterforske saken, selv om den skal ha skjedd i et annet land.

Uvanlig sak

Aktor Kristina Wik opplyser til avisen at de har startet etterforskning, men vil ikke kommentere detaljene i saken.

– Vi er i en tidlig etterforskingsfase. Det er en ganske uvanlig gjerningsbeskrivelse, opplyser hun overfor avisen.

Svensk politi har ennå ikke vært i kontakt med politiet i landet der hendelsen skal ha skjedd

– Det skjer fra tid til annen at personer ikke anmelder lovbruddet på stedet, men at man venter til man kommer hjem og anmelder i Sverige. Det kan finnes vitner utenlands eller at den mistenkte er der. Av og til er alle involverte tilgjengelig i Sverige, sier hun.

Det er ikke kjent hvilket land i Midtøsten hendelsen skjedde.