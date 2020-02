Tyrkia melder om massivt angrep på Assads styrker i Syria

Opptrappingen i kampene mellom tyrkiske soldater og russisk-støtte syriske regjeringssoldater skjer mens FN slår ny alarm om en massiv flyktningstrøm forårsaket av kampene i området.

– Ifølge våre kilder er 101 regimesoldater nøytralisert, tre stridsvogner og to kanoner er ødelagt og et helikopter truffet, sier forsvarsdepartementet i Ankara, som støtter opprørere i Idlib.

Beskytningen av syriske stillinger kommer til å fortsette utover kvelden mandag, heter det videre.

Påstanden om store syriske tap er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Kamper under forhandlinger

Den tyrkiske hæren har sendt forsterkninger til Idlib-provinsen for å støtte opprørerne som forsvarer sin siste bastion mot regjeringens russisk-støttede storoffensiv.

Tyrkia lovet tidligere på dagen å besvare det syriske artilleriangrepet som drepte fem tyrkiske soldater og såret like mange i Taftanaz. For en drøy uke siden ble sju tyrkiske soldater og én sivil drept i et syrisk artilleriangrep i samme område i Idlib.

Tyrkia svarte med å sende flere hundre militære kjøretøy og flere soldater inn i Idlib-provinsen.

Hundretusener på flukt i Syria – vet ikke hvor de skal dra

Russisk-tyrkiske samtaler

Opptrappingen fører til økt spenning mellom Syria-krigens fremste utenlandske nøkkelspillere. Kampene raste mandag samtidig som en russisk delegasjon holdt en ny runde med forhandlinger i Tyrkia.

Tyrkia har tolv såkalte observasjonsposter i Idlib. De ble opprettet etter avtale med Bashar al-Assads nærmeste allierte Russland, og formålet var å hindre en syrisk offensiv for å gjenerobre området fra opprørerne.

Russland og Tyrkia meklet fram en skjør våpenhvile for Idlib i 2018. Denne kollapset da syriske regjeringssoldater startet sin storoffensiv i nord i desember og rykket fram på tross av gjentatte advarsler fra Ankara.

100.000 flyktet på en uke

Under den siste offensiven skal flere hundre sivile ha blitt drept i syriske og russiske flyangrep. Bare det siste døgnet er 29 sivile, en tredel av dem barn, drept i opprørskontrollerte områder.

På to måneder er nesten 700.000 drevet på flukt som følge av kampene nordvest i landet – 100.000 av dem bare den siste uka. Flyktningstrømmen kan skape en av de verste humanitære katastrofene så langt i den ni år lange konflikten, advarer FN.

Rundt halvparten av Idlib-provinsen, samt mindre striper i naboprovinsene Aleppo og Latakia, er utenfor Assads kontroll i et område som antas å være hjem for rundt tre millioner mennesker.

Anslagsvis 50.000 opprørskrigere er igjen i et stadig krympende område. Blant dem er mange ytterliggående islamister fra den mektige alliansen Hayat Tahrir al-Sham.