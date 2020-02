Sju antifascister dømt for terror i Russland

Dommen falt i byen Penza sentralt i Russland mandag.

Det russiske sikkerhetspolitiet FSB anklager den ene mannen, en 27-åring, for å ha opprettet organisasjonen med mål om å styrte regjeringen samt å angripe regjeringsbygg og -ansatte.

Flere av dem er også dømt for ulovlig besittelse av våpen og eksplosiver, samt forsøk på narkotikahandel.

De sju, som ble pågrepet mellom 2017 og 2018, har alle nektet straffskyld. De hevder at de er blitt utsatt for tortur med elektrosjokk, og at de er blitt banket opp for å bli tvunget til å tilstå.

Flere menneskerettighetsgrupper refser dommen, og gruppen Memorial har betegnet de sju som politiske fanger.

– Dette er en uhyrlig streng straff, men vi forventet ikke noe annet, sier Oleg Orlov fra Memorial.

President Vladimir Putin har holdt et øye med saken og bedt tjenestemenn om å være sikre på at «alt skjer i henhold til loven», ifølge en talsmann for Kreml.

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj refser saken, som han mener tar utgangspunkt i «en oppdiktet terrororganisasjon».

– Enhver minister i den russiske regjeringen er ti ganger mer kriminell og en større trussel mot offentlig orden enn disse karene, skriver han på Twitter.