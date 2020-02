Iransk fabrikk produserer amerikanske og israelske flagg – som skal brennes

Selskapet Diba Parcham Khomein er en stor produsent av amerikanske og israelske flagg. Årlig produserer fabrikken om lag 1,5 millioner flagg, som jevnlig blir brukt til å brennes i demonstrasjoner i den islamske republikken.

Slike flaggbrenninger er et symbol på støtte til myndighetene, og demonstrasjoner er også et ekko fra revolusjonen i 1979, som endte med opprettelsen av den islamske republikken. Revolusjonen stemplet USA som Irans største fiende og «Den store Satan».

Nå produserer fabrikken en ny serie av flagg i forbindelse med markeringen av at det torsdag denne uken er 41 år siden revolusjonen. Markeringen vil i år være preget av spenningen mellom Iran og USA etter at et amerikansk droneangrep drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar.

Iran anerkjenner heller ikke Israel som stat, og derfor prydes det israelske flagget av teksten «Død over Israel», i tillegg til Davidstjernen. Iran støtter antiisraelske militære grupper, slik som Hamas i Gaza og Hizbollah i Libanon.

Eieren av fabrikken sier at hva flaggene blir brukt til er opp til kjøperen. Han understreker samtidig at å brenne et flagg ikke skader noen.

– Det er i verste fall kun en fornærmelse. Men hva med produksjonen av våpen, bomber og droner som brukes til terror mot vårt folk og mot vårt lands general? Har ikke det skadd mitt land, spør Abolfazl Khanjani.