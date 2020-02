Etterlatte søker svar etter massakren i Thailand

Sirirat Nualraksa er en av dem. Hun mistet sin søster, svoger og nevø i masseskytingen i den thailandske byen Korat. Søndag var hun på likhuset for å gjøre krav på sine kjære og for å få kompensasjon fra myndighetene.

Nualraksa instruerte sin søster via Facebook om å gjemme seg på et lager i kjøpesenteret.

– Vi hørte mange skudd, men ingen tegn til redning. Begge trodde at hun ville komme seg trygt derifra, sier Nualraksa.

Etter flere meldinger ble det stille.

Spesialstyrker kom raskt til stedet, men det tok 17 timer før de ved hjelp av kjøpesenterets overvåkingskamera greide å finne den 32 år gamle gjerningsmannen, Jakrapanth Thomma. Han ble skutt og drept på stedet.

Sirirat Nualraksa fikk senere et bilde fra en venn, en tjenestemann som rykket ut til kjøpesenteret. Det viste den døde søsteren, som holdt rundt den to år gamle sønnen. Svogeren ble funnet like ved.

Kapasiteten på det likhuset i byen er sprengt. Det kan ta flere dager før obduksjonene er gjennomført og likene kan gis til familiene.

Myndighetene opplyser at en krangel om penger i forbindelse med et boligkjøp skal ha vært motivet til gjerningsmannen. Sersjanten drepte først sin overordnede og offiserens svigermor før han stjal flere våpen og ammunisjon fra leiren. Han skjøt og drepte minst tre soldater før han flyktet i et militært kjøretøy mot kjøpesenteret.

29 ble drept og 57 såret i masseskytingen.