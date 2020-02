Øresundsbroen åpen for trafikk igjen etter uvær

Like før midnatt opplyste det danske veidirektoratet på Twitter at Øresundsbroen er åpnet igjen. Direktoratet advarer likevel om at kjøretøy som er utsatt for vind, ikke krysser broen. Vinden er ventet å avta natt til mandag.

Broen som forbinder Danmark og Sverige, var ikke den eneste utenlandsforbindelsen som ble stengt på grunn av uværet, som har fått navnet Elsa i Norge. Flere danskebåtavganger er også innstilt.

I tillegg har SAS innstilt flere avganger på Kastrup. Togtrafikken er også rammet.