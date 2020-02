Wuhan-viruset har krevd 97 flere liv

Økningen kommer etter at Kina mandag rapporterte om 91 nye dødsfall i den hardt rammede provinsen Hubei. I den daglige oppdateringen opplyses det om 2.618 nye tilfeller i provinsen, der utbruddet startet i desember.

I hele Kina er 97 mennesker døde, og med de nye tallene passerer dødstallet 900 i landet. Til sammenligning døde 774 mennesker globalt av sarsviruset i 2002 og 2003.

Over 40.0000 mennesker i Kina har blitt syke av det nye lungeviruset, som brøt ut i Hubeis hovedstad Wuhan. Her sliter folk med å få tak i dagligvarer på grunn av restriksjonen som er innført.

Flere byer er stengt ned, og flere er kritiske til Kinas håndtering av virusutbruddet. Kritikken har særlig økt etter at Li Wenliang, den kinesiske legen som ble kjent for å ha forsøkt å varsle om utbruddet av det nye coronaviruset, døde.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier viruset ser ut til å spre seg saktere. Årsaken kan være kontrollmekanismene som er innført, mener WHO, som likevel advarer om at tallene kan øke kraftig igjen.

Mens tallet på døde har økt jevnt, har tallet på nye smittetilfellet gått nedover siden onsdagens topp med nær 3.900 nye smittede i Kina. Mandag ble det meldt om 3.000 nye smittede.