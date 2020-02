Facebook punger ut milliardsum etter massesøksmål

Bakgrunnen for massesøksmålet var at Facebook brukte ansiktsgjenkjenning på millioner av bilder, blant annet for å gi forslag til bilder som kunne tagges.

Problemet var bare at strenge personvernregler i delstaten Illinois gjorde denne teknologien ulovlig der. Nå kan millioner av Facebook-brukere i delstaten få en del av summen som teknologikjempen betaler ut, potensielt noen hundre dollar hver, ifølge nyhetsbyrået AP.

Lovverket i delstaten går ut på at selskaper må be om tillatelse før de kan samle inn biometrisk materiale som fingeravtrykk og ansiktsanalyser. Hvis ikke kan de risikere søksmål.