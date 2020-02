To amerikanske soldater drept i angrep i Afghanistan

– Foreløpige rapporter indikerer at en person med en afghansk uniform med et maskingevær åpnet ild mot en kombinert amerikansk og afghansk styrke, sier Sonny Leggett, talsmann for den amerikanske styrken i Afghanistan i en uttalelse.

New York Times meldte lørdag at det hadde vært en skuddveksling mellom den amerikanske og den afghanske styrken i Nangarhar-provinsen i en felles operasjon.

Ifølge det amerikanske forsvaret skal det altså dreie seg om et innside-angrep.

Et medlem av styret i Nangarhar-provinsen, Ajmal Omer, opplyser nyhetsbyrået AP at skytteren er drept. Han sier hendelsen skjedde i Sherzad-distriktet.

Uklart hvor mange skadde

En afghansk tjenestemann opplyser til nyhetsbyrået at skytteren var en afghansk soldat som kom i konflikt med amerikanske styrker før han åpnet ild. Han var ikke en infiltratører fra Taliban, sier tjenestemannen. Men guvernør i provinsen Shah Mahmood Meyakil sier det imidlertid ikke klart om han var det eller ikke.

Leggett sier at det er ukjent hva som er motivet bak skytingen.

Ifølge New York Times skal det ha vært sårede og drepte også på afghansk side, men det er foreløpig ikke bekreftet. Ifølge Omer skal én afghansk soldat ha blitt såret, mens guvernøren sier tre afghanske soldater er såret.

– Det var ikke et angrep mellom styrkene, understreker guvernøren.

Direkte angrep

Skytingen fant sted i Nangarhar-provinsen, der amerikanske spesialstyrker skulle hjelpe den afghanske hæren med å få kontroll over et område som ble truet av Taliban.

Lokale innbyggere fortalte til New York Times at det var militærhelikoptre i lufta i området.

Leggett har bekreftet at en kombinert amerikansk og afghansk styrke i Nangarhar-provinsen kom under direkte beskytning 8. februar.