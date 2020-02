Politiet i Hongkong har pågrepet 60 personer under markering av aktivists død

Over 100 svartkledde demonstranter samlet seg i Tsuen Kwan O-distriktet søndag morgen, hvor 22 år gamle Chow døde i november i fjor.

Politiet sier de måtte bruke tåregass og gummikuler for å spre menneskemengden søndag. De sier også «opprørerne» blokkerte veier med barrikader, ødela trafikklys og kastet mursteiner som ødela politibilene, mot politiet.

En gruppe journalister ble også sprayet med pepperspray da politiet forsøkte å spre menneskemengden.

Alex Chow døde etter at han falt flere etasjer ned i et parkeringshus under sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Omstendighetene rundt fallet har vært uklare og omstridte grunnet blant annet manglende vitner og videoovervåking fra stedet. Demonstrantene har gitt politiet skylden for hans død. Beslutningene har gjentatte ganger blitt avvist av politiet.

Siden juni i fjor har Hongkong opplevd omfattende protester og opptøyer. Demonstrantene krever demokratiske reformer og økt selvstyre.