Ingen tør spå utfallet av valget i Irland

Det moderate høyrepartiet Fine Gail har styrt Irland siden 2011, med Varadkar ved roret som såkalt taoiseach, statsminister, siden 2017.

Partiet er ifølge meningsmålingene størst, men Varadkar har ledet en mindretallsregjering og trenger støtte fra det andre store partiet i Irland, sentrumspartiet Fianna Fáil.

Fianna Fáil ledet regjeringen fra 1998 til 2011 og partileder og tidligere utenriksminister Michael Martin håper nå på et comeback.

Ikke glemt

Mange irer har imidlertid ikke glemt hva som skjedde da Martin i 2008 ledet kampanjen for å få dem til så stemme for den nye EU-traktaten, som 53 prosent av dem til slutt sa nei til.

Til sterk kritikk ble det da holdt da en ny folkeavstemning året etter, der et flertall stemte for traktaten.

Finanskrisen som startet for et drøyt tiår siden, hefter også fortsatt ved partiet. Den bidro til tidenes dårligste valgresultat for partiet og til daværende statsminister Brian Cowens fall.

Dødt løp

Meningsmålingene foran valget har vist nesten dødt løp for de to partiene, med rundt 20 prosent oppslutning for begge.

Størst oppslutning har imidlertid Mary Lou McDonald og hennes Sinn Féin med 25 prosent, men få tror at de vil havne i regjering.

For dagens regjeringsparti er et samarbeid uaktuelt. Martin vil heller ikke gå sammen med Sinn Féin, selv om enkelte i partiet hans ønsker seg en sånn løsning.

Verken Fine Gail eller Fianna Fáil vil trolig inngå noe samarbeidet med partiet som også er representert i Nord-Irland og som i motsetning til dem kjemper for irsk gjenforening.