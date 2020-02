Russiske søstre fant sammen igjen etter at andre verdenskrig rev dem fra hverandre

I bilder utgitt fra det russiske innenriksdepartementet er søstrene Julija og Rozalina Kharitonova, som nå er henholdsvis 92 og 94 år gamle, i tett omfavnelse mens familiene deres ser på med tårer i øynene.

– Jeg har alltid lett etter henne, sa Rozalina mens hun holdt søsteren i hånden.

Søstrene bodde i ungdomstiden sammen med foreldrene i byen Stalingrad, som var åsted for et av de blodigste slagene i andre verdenskrig. Byen er i dag kjent som Volgograd.

De ble atskilt i 1942 da sivilbefolkningen ble evakuert for å unnslippe nazistene.

Lillesøster Julia, som ble født i 1928, ble evakuert sammen med moren til byen Penza, rundt 50 mil nordover. Rozalina, som ble født to år før søsteren, ble evakuert sammen med kolleger til industribyen Tsjeljabinsk, som ligger i Uralfjellene, om lag 140 mil nordøstover.

Ifølge politiets talsperson Irina Volk møttes søstrene i Tsjeljabinsk etter at Julijas datter ba politiet om hjelp til å finne tanten. Rozalina hadde allerede uten hell forsøkt å finne søsteren gjennom et TV-program som sporer opp savnede familiemedlemmer.

Russisk politi fant ut at Rozalina hadde vært med i programmet, og kontaktet begge kvinnene for å organisere gjenforeningen.

Slaget i Stalingrad varte i over seks måneder og krevde mer enn en million liv på hver side. Nazistenes nederlag i februar 1943 ble et vendepunkt i krigen, og banet vei for den endelige seieren over Hitlers Tyskland.