IRA-utbrytere tar på seg ansvaret for feilslått bombeaksjon

Bomben ble funnet etter et innringt tips om planer om å feste eksplosiver på en lastebil som skulle reise til Skottland med ferge.

I en kodet uttalelse sier gruppen, kjent som Fortsettelses-IRA, at bomben var «tidsinnstilt for Storbritannias utgang fra EU, for å rette oppmerksomheten mot sjøgrensa».

Britene gikk formelt ut av EU 31. januar. Bomben eksploderte ikke, og ble til slutt funnet av politiet i bilen som sto parkert hos et transportfirma.

For å sikre fredsprosessen har EU og Storbritannia avtalt at det ikke skal finne sted kontroller på grensa mellom Irland og Nord-Irland. I skilsmisseavtalen har britene gått med på å innføre en tollgrense i Irskesjøen i stedet.