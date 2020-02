Russland: Passasjerfly ble nesten skutt ned ved Damaskus

Flyet, som hadde 172 personer om bord, måtte nødlande på en russiskkontrollert flybase nordvest i Syria, opplyser det russiske forsvarsdepartementet fredag.

Det skal så vidt ha unngått å bli rammet av syriske luftvernraketter, som ifølge departementet ble avfyrt for å stanse et israelsk jagerflyangrep mot en rakettbase ved Damaskus.

Russerne mener at det israelske flyvåpenet har gjort det til en vane å søke dekning bak sivile fly i et forsøk på å unngå motangrep.

Russiske myndigheter oppgir at flyet var av typen Airbus-320, og at det var på vei fra Teheran til Damaskus, men det er ikke registrert en slik flyging i det aktuelle tidspunktet.

I stedet har FlightRadar24.com registrert at et fly av samme modell var på vei til Damaskus fra Najaf i Irak, og at dette landet på den russiske flybasen.

I 2018 anklaget Russland Israel for en lignende hendelse. Da ble et russisk rekognoseringsfly skutt ned av det syriske militæret utenfor landets kyst, angivelig fordi israelske jagerfly søkte dekning bak det russiske flyet.