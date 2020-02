Vanæret prins går glipp av flaggdag og forfremmelse

Den britiske regjeringen vil gi landets kommuner beskjed om at de ikke trenger å flagge 19. februar, selv om fødselsdagene til dronning Elizabeths barn vanligvis er offentlige flaggdager. Den formelle begrunnelsen er at prinsen «inntil videre har trukket seg fra offisielle oppgaver», skriver The Guardian.

Den britiske tronarvingens lillebror har vært i trøbbel med både familien og offentligheten etter at han i et TV-intervju forsvarte vennskapet sitt med nå avdøde Jeffrey Epstein.

Den overgrepsdømte amerikanske milliardæren var fengslet og anklaget for menneskehandel med mindreårige jenter da han i tok sitt eget liv i august.

Prins Andrew skulle etter planen også blitt forfremmet til admiral på bursdagen, men han har bedt om at den hederen utsettes på ubestemt tid, melder BBC. Prinsen var aktiv i marinen fra 1979 til 2001 og tjenestegjorde i Falklandskrigen. I likhet med sin nevø, arveprins William, var han helikopterpilot.

Selv om han altså for lengst har lagt den militære karrieren på hyllen, er det tradisjon for at de fremste medlemmene av kongehuset forfremmes til stadig høyere grader, som om de fortsatt er i tjeneste.