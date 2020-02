Fortsatt dødt løp mellom Buttigieg og Sanders i Iowa

Med 100 prosent av stemmene telt opp har Buttigieg sikret seg 26,2 prosent av delegatene. 0,1 prosentpoeng bak endte Bernie Sanders.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at Buttigieg vant Iowa, men flere andre amerikanske medier, blant andre nyhetsbyrået AP, har valgt å ikke kåre en vinner ennå.

Årsaken er at den tekniske beregningen mellom antall stemmer og delegater og at marginene er svært små. I tillegg, skriver AP, foreligger det beviser for at Demokratene ikke har ført opp alle resultatene fra torsdag korrekt.

Selv om disse resultatene skulle være riktige, har Demokratenes partileder Tom Perez krevd en gjennomgang av resultatene.

– Fantastisk

De demokratiske kandidatene har frist fram til midt på dagen fredag lokal tid til å legge inn krav om ny stemmeavlegging eller omtelling, skriver CNN.

Til tross for at en vinner ennå ikke kåret, er Buttigieg svært fornøyd med resultatet.

– Dette er fantastiske nyheter. Først av alt ønsker jeg å si at senator Sanders åpenbart hadde også en bra kveld, og jeg gratulerer ham og hans støttespillere, sier Buttigieg til CNN.

Sanders sier til samme TV-kanal torsdag at han ikke kommer til å legge inn krav om ny stemmeavlegging.

– Vi har fått nok av Iowa. Jeg tror vi bør ha fokus på New Hampshire, sier Sanders.

Nominasjonsvalget ble utført mandag, men det endelige resultatet har vært forsinket på grunn av tekniske problemer med en app.

Nominasjonsvalget i New Hampshire tirsdag er det neste i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Slag i magen

Da 100 prosent av stemmene var telt opp, fikk Warren 18 prosent av delegatene, mens Joe Biden fikk 15,8 prosent av delegatene.

Mens Sanders og Buttigieg ser mot neste runde med vind i seilene, har valgkamporganisasjonene til både Joe Biden og senator Elizabeth Warren erkjent at de står overfor utfordringer.

Ifølge Washington Post har Warren sett seg nødt til å kutte planlagt reklame i Nevada og South Carolina til en verdi av 500.000 dollar. Årsaken er at Iowa-resultatet ikke ga den økningen i donasjoner fra givere som valgkampen hennes hadde planlagt.

– Jeg kommer ikke til å pynte på det. Vi fikk et slag i magen i Iowa, sa Biden under et valgkampmøte i New Hampshire onsdag.