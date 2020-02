Regn slukker skogbranner i australsk delstat

Det regner i bøtter og spann flere steder i New South Wales, kjærkommen nedbør i en delstat som lider av vannmangel og hvor skogbranner har herjet de siste månedene.

En tredel av skogbrannene i delstaten har blitt slukket som følge av all nedbøren de siste dagene, og antallet aktive branner i delstaten har ikke vært så lavt denne sesongen som nå, skriver Sydney Morning Herald.

Fredag formiddag er det fortsatt 43 gress- og skogbranner rundt om i New South Wales. 18 branner har de ikke kontroll på.

– Det registreres mye nedbør i deler av delstaten. Vi håper at det fortsetter å regne på steder hvor det trengs mest, skriver brannvesenet i New South Wales på Twitter.

Torsdag skrev delstaten at de var «overlykkelig» over å se regn mange steder i delstaten. De skrev også at 1.200 brannmenn er i sving for å slukke brannene.

I delstatshovedstaden Sydney ble det fredag slått nedbørsrekord. Fredag er den våteste dagen i byen på nesten 15 måneder, og ifølge meteorologene kan det bli slått nye nedbørsrekorder i løpet av helgen.

Fra fredag til tirsdag er det ventet å komme 400 millimeter med nedbør. Det er i så fall fem år siden sist, april 2015, at det har regnet så mye over fire dager, skriver Sydney Morning Herald.

Nedbøren er etterlengtet, både på grunn av skogbrannene, men også på grunn av vannmangelen i storbyen og resten av delstaten.