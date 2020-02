Irak og Russland diskuterer tettere militært samarbeid

Nyheten kommer på et tidspunkt hvor forholdet mellom USA og Irak er anstrengt og etter et møte mellom høytstående militære i Irak og den russiske ambassadøren.

Den irakiske hærsjefen Othman al-Ghanimi roser Russlands rolle i kampen mot IS og sier Russland har bidratt med «avansert og effektivt utstyr og våpen» som har vært viktig i mange slag.

Det er usikkerhet rundt USAs framtidige tilstedeværelse i Irak etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Den irakiske nasjonalforsamlingen har erklært den USA-ledede koalisjonen mot IS for uønsket, men de to landene har gjenopptatt det militæret samarbeidet.