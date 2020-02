Irsk valg handler om mer enn brexit

Når irske velgere går til urnene lørdag, håper naturlig nok statsminister Leo Varadkar på fornyet tillit. Han er partileder i Fine Gail og leder en mindretallsregjering som er avhengig av støtte fra det andre store partiet, Fianna Fáil.

I nærmere hundre år har Irlands regjering vært ledet av ett av de to partiene. Begge tilhører i dag sentrum-høyre, men de har utspring fra hver sin side av borgerkrigen på 1920-tallet.

Økonomi

Det er ikke ventet at noen av dem vil få rent flertall i lørdagens valg, som tross nabolandets utmelding fra EU, i stor grad handler om innenrikspolitikk.

Varadkar trekker fram hvordan han har styrt landets økonomi og lokker velgerne med skattekutt. En akilleshæl for ham og partiet er misnøye i opinionen med bolig- og helsepolitikken, mener britiske The Guardian. Statsministerens støtte i nasjonalforsamlingen er også fallende.

Fianna Fáil legger opp til å bruke mer penger enn dagens regjering, men økonomi er ikke nødvendigvis deres sterke kort. Finanskrisen som startet for et drøyt tiår siden, hefter fortsatt ved partiet. Etter å ha dominert irsk politikk i forrige århundre, havnet de for første gang bak både Fine Gael og Labour da EU og Det internasjonale pengefondet IMF måtte steppe inn under krisen.

Stø kurs

Det er lite som skiller de to partiene i brexitpolitikken, som trolig fortsetter i samme spor uansett hvem som skal styre landet videre.

Forholdet til Storbritannia går uansett over i en ny fase når de nå sitter på hver sin side av EUs yttergrense etter nesten et halvt århundres fellesskap innenfor EU. Den grensen – mellom Nord-Irland og republikken – var også et av de mest komplisert spørsmålene da britene bestemte seg for å forlate EU.

Den enhetlige brexitpolitikken kan bli forrykket dersom Sinn Féin får så stor oppslutning som de siste meningsmålingene antyder. Denne uken var partiet størst på en måling i Irish Times , med 25 prosent. Fianna Fáil fikk 21 prosent, mens statsministerens parti lå på tredjeplass med 20 prosent.

Sinn Féin, som opererer på begge sider av irskegrensen og ønsker å gjenforene øya, har samtidig en tendens til å gjøre det bedre på målinger enn på valgdagen, skriver Politico.

Sinn Féin kan bli joker

Den store oppslutningen var likevel nok til at kringkasteren RTE inviterte Sinn Fein-leder Mary Lou McDonald til det som opprinnelige skulle vært en TV-duell mellom Varadkar og Fianna Fáils leder Micheál Martin tirsdag. Hun mener det er på tide med forandring etter et århundre med de to andre partiene ved rattet.

– Det verste utfallet er fire eller fem år til med Fine Gael og Fianna Fáil. Mitt mål er å ordne opp i boligpolitikken og sikre at arbeidere og familier får en mulighet, sa hun.

Med bare 42 kandidater til et parlament med 160 plasser kan ikke partiet få flertall alene. For dagens regjeringsparti er et samarbeid uaktuelt. Martin vil heller ikke gå sammen med Sinn Féin, selv om enkelte i partiet hans ønsker seg en sånn løsning.

Mest uønsket

– Jeg tror vi vil gjøre det bedre enn den siste målingen, og jeg tror vi kan få flere plasser enn ved forrige valg, sier Martin ifølge Irish Examiner. Han sier Sinn Féin «ikke har noen realistisk sjanse til å havne i regjering».

Sinn Féin er også det som er mest uønsket i regjering. Ifølge målingen i Irish Times svarte 36 prosent at de ikke vil se partiet i regjering. For Fine Gael og Fianna Fáil var tallet henholdsvis 32 og 23 prosent.