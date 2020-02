Kina halverer tollen på utvalgte amerikanske varer

Kinesiske myndigheter sier de vil redusere tollen på amerikanske varer verdt 75 milliarder dollar. De nye tollsatsene trer i kraft 14. februar.

Toll på noen varer vil bli redusert fra 10 prosent til 5 prosent, mens toll på noen andre varer vil bli redusert fra 5 prosent til 2,5 prosent, opplyser myndighetene torsdag, skriver Reuters.

Kina sier at de håper de to landene kan overholde handelsavtalen de har inngått i et forsøk på å løfte økonomien.

15. januar signerte USA og Kina første fase av en handelsavtale mellom de to landene.