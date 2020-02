USAs president Donald Trump frikjent av Senatet i riksrettssaken

Dermed er riksrettssaken mot Trump over. I sin første offentlige ytring etter frikjennelsen, tvitret Trump en video, med Dovregubbens hall av Edvard Grieg som lydspor, der han antyder at han vil sitte som president for alltid.

pic.twitter.com/JDS4zUXXJG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

Senatet stemte først over det første tiltalepunktet om maktmisbruk, der avstemmingen endte 52 for å frikjenne og 48 mot frikjenning. På det andre tiltalepunktet, om Trump har hindret Kongressens arbeid, endte avstemningen med at 53 senatorer mente han ikke var skyldig, mens 47 senatorer stemte skyldig.

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten Mitt Romney stemte for å felle Trump på det første tiltalepunktet om maktmisbruk, men ikke på det andre punktet om hindring av Kongressens arbeid.

Trump var anklaget for å ha presset Ukraina til å etterforske hans politiske rival, Joe Biden, ved å holde tilbake militære midler.

To tredels flertall blant de 100 senatorene var nødvendig for å dømme presidenten. Republikanerne har flertall i Senatet.

Fakta om riksrettsprosessen i USA: * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset. * Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med hans forhold til Monica Lewinsky.

I desember vedtok et flertall i Representantenes hus å stille Trump for riksrett, men nå er han altså frikjent i Senatet.

Se video: Mitt Romney: – Presidenten er skyldig i et frastøtende misbruk av folkets tillit