Mitt Romney vil stemme mot Trump

Romney er den første republikanske senatoren som bryter ut av rekken og signaliserer at han vil stemme for at Trump må dømmes for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen.

Siste: Senatet har frikjent president Donald Trump for maktmisbruk

52 senatorer har stemt for å frikjenne president Donald Trump for maktmisbruk i riksrettssaken i USA, mens 48 stemte imot.

Dette gjelder det første tiltalepunktet om maktmisbruk. Det skal også stemmes over om Trump har hindret Kongressen.

– Presidenten er skyldig i et frastøtende misbruk av folkets tillit, sa Romney i en åtte minutter lang tale fra gulvet i Senatet før avstemningen.

Romney sier det er den vanskeligste avgjørelsen han har tatt, og han venter kraftig kritikk fra sine partifeller.

Avstemningen i Senatet startet klokken 22 norsk tid onsdag kveld. Det var ventet at Trump ville bli frikjent i Senatet, der det kreves et to tredels flertall, altså 67 av 100 senatorer, for å fjerne ham. Republikanerne har flertallet i Senatet.

Fakta om riksrettsprosessen i USA: * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset. * Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med hans forhold til Monica Lewinsky.

Romney og Trump har hatt et anstrengt forhold til hverandre helt siden Trumps valgkamp i 2016. Mitt Romney var også Republikanernes presidentkandidat i valget i 2012.