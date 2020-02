Camerons livvakt skapte kaos på fly etter våpenblemme

En av livvaktene til Storbritannias tidligere statsminister David Cameron har blitt suspendert etter at det ble funnet et tjenestevåpen på et fly fra New York til London. Hendelsen skjedde på et British Airways-fly mandag.

Ifølge flere britiske aviser skal det være snakk om en 9mm Glock-pistol, som hadde blitt glemt igjen på toalettet etter at livvakten gjorde sitt fornødende før avgang.

Eks-statsministeren var selv om bord på flyet sammen med sin kone etter en ferietur.

– Gjorde alle opprørte



Det var en passasjer som like før avgang fant våpenet sammen med passet til Cameron. Passasjeren meldt om våpenfunnet til de ansatte på flyet.

– Kapteinen bekreftet at det var blitt funnet en pistol - hvilket gjorde alle opprørte, sier en av passasjerene til The Sun.

Våpenet skal til slutt ha blitt fjernet fra flyet, som tok av en snau time senere enn planlagt som følge av hendelsen.

– Heldigvis ble det funnet av en lovlydig borger som gjorde det rette. Hvis det hadde blitt funnet av noen med ondartede hensikter, kunne det ha oppstått en veldig alvorlig hendelse for alle om bord, sier en passasjer til Daily Mail.

– Tar det ekstremt seriøst



En talsperson for Scotland Yard bekrefter hendelsen og sier at saken blir tatt alvorlig.

– Vi er kjent med en hendelse på et fly til England 3. februar og tjenestepersonen har siden blitt suspendert fra sine operative plikter, heter det i en uttalelse ifølge The Guardian.

– Vi tar denne saken ekstremt seriøst og en etterforskning har blitt innledet, heter det videre fra Scotland Yard.

Cameron har foreløpig ikke kommentert saken.

Fulgte regelverket



I en uttalelse fra British Airways heter det at selskapet følger retningslinjer fra det internasjonale luftfartstilsynet CAA, som tillater våpen om bord under kontrollerte omstendigheter.

– Vårt mannskap håndterte situasjonen raskt før avgang, og flyvningen gikk som normalt.

Cameron ble valgt til statsminister i 2010. I 2016 gikk han av som følge av at det britiske folk stemte for å forlate EU. Etter avgangen fra politikken har han holdt en lav profil i offentligheten.