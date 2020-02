Lesothos førstedame siktet for drap på statsministerens ekskone

– Hun er siktet for drap sammen med åtte andre som er i Lesotho og Sør-Afrika, sier visepolitimester Paseka Mokete til journalister i hovedstaden Maseru.

Han legger til at politiet har en «sterk sak» mot førstedamen Maesaiah Thabane, som meldte seg til politiet tidligere tirsdag. Hun kommer til å tilbringe natten i politiets varetekt.

Den tidligere kona til Lesothos statsminister Thomas Thabane ble drept i 2017.

58 år gamle Lipolelo Thabane ble skutt og drept to dager før Thabane ble tatt i ed som statsminister, og det separerte paret var da midt i en bitter skilsmisse. Det brutale drapet sendte sjokkbølger gjennom det sørafrikanske landet.

Maesaiah Thabane forsvant i forrige måned etter at politiet ville stille henne noen spørsmål i forbindelse med at det hadde dukket opp nye bevis saken. Dette dreier seg om en telefonsamtale som skal ha funnet sted rundt drapstidspunktet, der mobiltelefonen angivelig tilhører statsministeren. Det fremgår av et brev fra Lesothos politisjef, som ble offentliggjort i januar.

Statsminister Thabane er også blitt avhørt i saken. Medlemmer av hans eget parti, All Basotho Convention (ABC), har beskyldt ham for å hindre etterforskningen av drapet.