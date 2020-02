Kaos i stemmeopptellingen i Iowa – Sanders sier han leder

Tallene representerer interne resultater fra nesten 40 prosent av valgdistriktene i den amerikanske delstaten, opplyser en talsmann for Sanders tirsdag morgen. De viser at Sanders har fått 28,62 prosent av stemmene, mens Buttigieg har fått 25,71 prosent, ifølge talsmannen.

En seier til venstreorienterte Sanders er ikke uventet, men hvis Buttigieg ender med å ta annenplassen, vil det være et hardt slag for Joe Biden, som lenge har vært regnet som favoritt til å bli Donald Trumps utfordrer i høstens presidentvalg. Meningsmålinger tydet på at han kom til å ta annenplassen, mens Buttigieg var ventet å få rundt 15 prosent.

78 år gamle Sanders regnes som venstreorientert, mens Buttigieg (38) er moderat, slik som Biden (77).

Dataene som er samlet inn av Sanders' stab, viser også at senator Elizabeth Warren ligger an til en tredjeplass med 18,42 prosent, mens Biden er helt nede på en fjerdeplass med 15,08 prosent.

– Kaos er vanlig

Resultatene fra folkemøtene i Iowa var ventet klokka 4 tirsdag morgen norsk tid. Men seks timer senere var situasjonen fortsatt uavklart. Flere medier melder at forsinkelsene skyldes problemer med en ny app som er tatt i bruk.

Ifølge førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Universitetet i Agder er det ikke uvanlig med kaos under opptellingen av stemmene i Iowa, der nominasjonsvalget arrangeres som et såkalt caucus.

– Cacuser er veldig kompliserte og grusomt demokratiske, og det er alltid kaos. Det var kaos i Iowa for fire år siden også. Da var også resultatene forsinket, sier Tønnessen til NTB.

Fakta om Demokratenes toppkandidater Elleve kandidater kjemper fortsatt om å bli Demokratenes presidentkandidat. Disse har størst oppslutning på meningsmålingene: * Joe Biden (77) Tidligere visepresident og senator fra Delaware. Han tilhører partiets moderate fløy, har mye politisk erfaring og har lenge vært regnet som den med størst mulighet for å slå Trump. Men det er frykt for at riksrettsprosessen mot Trump vil ødelegge for ham. Trump anklages for å ha forsøkt å sverte Biden ved å presse Ukraina til å etterforske ham. * Pete Buttigieg (38) Tidligere ordfører i South Bend i delstaten Indiana. Moderat. Var etterretningsoffiser i Afghanistan i 2014, har jobbet for konsulentselskapet McKinsey og er åpent homofil. Utdannet ved Harvard. Kjent for å være språkmektig og lærte seg norsk etter å a lest «Naiv Super» av Erlend Loe. * Bernie Sanders (78) Senator fra Vermont. Betegner seg selv som sosialist. I 2016 var han nær ved å vinne over Hillary Clinton i nominasjonskampen. Han er kritisk til Wall Street og vil bekjempe økonomisk ulikhet. I oktober ble han innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt og måtte ta en pause i valgkampen. * Elizabeth Warren (70) Senator fra Massachusetts. Tidligere jussprofessor ved Harvard Law School. Tilhører partiets venstreside. Kjent for å ha kommet med en rekke progressive forslag. Hadde medvind i begynnelsen av valgkampen, men på de siste meningsmålingene blir hun forbigått av Sanders og Biden. * Blant de andre kandidatene er: Minnesota-senator Amy Klobuchar (59), milliardær og miljøforkjemper Tom Steyer (62), forretningsmannen Andrew Yang (45), kongressmedlem Tulsi Gabbard (38) og tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77). (Kilde: NTB)

Han mener de foreløpige resultatene kan gi en sterk indikasjon på hvordan det vil gå.

– Hvis det stemmer at Buttigieg ligger på annenplass, er det duket for en liten overraskelse, sier han.

Må vente i flere timer

Når resultatet kommer, er høyst uklart. En kilde opplyser til The Hill at resultatet ikke er ventet før tirsdag morgen amerikansk tid, det vil si utover ettermiddagen norsk tid.

Forsinkelsene har skapt stor frustrasjon i de ulike valgkampleirene, ikke minst hos Sanders' tilhengere.

– Vi anerkjenner at dette ikke viser hele resultatet fra Det demokratiske partiet i Iowa, men vi har en sterk tro på at våre tilhengere arbeidet for hardt og for lenge til at resultatene fra det arbeidet skulle bli forsinket, sier Sanders rådgiver, Jeff Weaver.

Demokratene i Iowa avviser at forsinkelsene skyldes hacking. De oppgir i stedet at det dreier seg om et «rapporteringsproblem».

Kommunikasjonsdirektør Mandy McClure sier partiet «fant uoverensstemmelser i rapporteringen av tre sett med resultater».

– I tillegg til teknikken som brukes for å rapportere resultatene, bruker vi også bilder av resultatene og dokumenter for å sikre oss at alle resultatene stemmer overens og at tallene vi rapporterer er riktige, sier McClure.

Viktig pekepinn

Dataene som er samlet inn av Sanders' stab, viser også at senator Elizabeth Warren ligger an til en tredjeplass med 18,42 prosent. Foto: Andrew Harnik / AP

Mandag kveld ble det arrangert nesten 1.700 folkemøter i delstaten, der velgere som er registrert som demokrater, kunne stemme på sin favorittkandidat. Velgere som har stemt på en kandidat som får under 15 prosent, må gi stemmene sine videre til en av de mer populære kandidatene.

For første gang skal Det demokratiske partiet også sende ut tre ulike resultater: Råstemmene, det vil si nøyaktig hvor mange stemmer den enkelte kandidat har fått. Deretter antall stemmer etter at stemmene er fordelt på kandidatene som har fått over 15 prosent. Til slutt antall delegater som den enkelte kandidat får med seg til landsmøtet i juli.

Folkemøtene i Iowa vil gi en viktig pekepinn på hvem som vil seile opp om favoritter til å bli Demokratenes presidentkandidat. Vinnerne kan regne med stor oppmerksomhet i mediene, og resultatet pleier også å påvirke synet på kandidatene i andre delstater.

Neste nominasjonsvalg arrangeres i New Hampshire om en ukes tid, deretter går det slag i slag fram til Demokratenes landsmøte i juli. På republikansk side stiller Trump til gjenvalg. Han har ingen reelle utfordrere.