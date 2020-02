Rødt på børsene i Asia som følge av virusfrykt

Tirsdagens åpningsfall var derimot langt mindre enn mandagens blodrøde dag, hvor både børsene i Shanghai og Shenzhen stupte rundt 8 prosent.

Like før aksjehandelen startet tirsdag kunngjorde kinesiske myndigheter at over 400 mennesker har dødd og over 20.000 mennesker er påvist smittet av Wuhan-viruset.

Også børsene i Tokyo åpnet i minus tirsdag, men langt mer beskjedent enn børsene på det kinesiske fastlandet. Nikkei-indeksen gikk ned 0,28 prosent fra start, mens den bredere Topix-indeksen falt 0,15 prosent.

– Investorene følger markedet i Shanghai som falt kraftig i går og Demokratenes valgmøte i Iowa, sier markedsanalytiker Toshiyuki Kanayama i Monex.

Hang Seng-børsen i Hongkong startet derimot tirsdag 0,51 prosent i pluss.