Verdensbanken etterlyser global innsats mot Wuhan-viruset

– Vi ber alle land om å styrke deres helseovervåkings- og responssystemer, som er viktig for å hindre spredningen av dette og eventuelle fremtidige utbrudd, sier Verdensbanken i en uttalelse mandag.

Videre sier den at de vurderer å bevilge økonomiske og teknologiske ressurser til berørte land. Den sier de også vil følge tett opp sammen med internasjonale partnere for å få fortgang i den internasjonale innsatsen.

Verdensbanken overvåker den økonomiske og sosiale konsekvensen av virusutbruddet. Den sier videre at de støtter Kinas innsats i kampen mot viruset og den økonomiske innsatsen. Mandag pumpet kinesiske myndigheter inn 1.600 milliarder kroner inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien under virusepidemien.

Dersom virusutbruddet får samme alvorlighetsgrad som spanskesyken i 1918, som drepte 30 millioner mennesker, kan det koste verdensøkonomien mellom en og ti prosent av veksten, sa Verdensbankens president Jim Young Kim i slutten av januar.