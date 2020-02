Helse og klima viktigst for Demokrater som skal stemme i Iowa

Fire av ti rangerer helsehjelp som det viktigste problemet USA står overfor, mens tre av ti mente klimaendringer det viktigste, viser en måling instituttet NORC ved Universitetet i Chicago har utført for nyhetsbyrået AP og Fox News.

Målingen er blitt utført blant 2.795 Demokrater som under mandagens valgmøte skal stemme på en kandidat de mener skal bli partiets presidentkandidat.

Et tema som omtrent samtlige spurte Demokrater var enig om, er hva de synes om president Donald Trumps regjering. Åtte av ti av de spurte svarer at de er «sinte» på Trump-administrasjonen, mens 14 prosent svarer at de er «misfornøyde, men ikke sinte».

Selv om riksrettssaken mot Trump i Senatet etter all sannsynlighet ender med at presidenten frifinnes onsdag, svarer åtte av ti i målingen at de mener prosessen «var verdt det».

Ikke overraskende svarer omtrent samtlige spurte i undersøkelsen at de også har i tankene hvem de tror kan være i stand til å slå Trump når de skal velge en kandidat.