– Dere har aldri hatt større ansvar enn dere har i dag, sa tidligere visepresident Joe Biden (77) da han møtte velgerne i Des Moines, Iowa i USA.

Biden og de andre kandidatene i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat valfartet staten Iowa for å fyre opp velgerne, melder Associated Press. Iowa er først ut i primærvalget.

President Donald Trump er blitt trukket for riksretten etter at han skal ha presset den ukrainske presidenten til å sette i gang en etterforskning av Joe Biden og hans sønn Hunter.

Biden la ikke skjul på hva han mener om den sittende presidenten da han stod på scenen i Iowa.

– Vi kan snu fire år med Donald Trump til et historisk avvik. Men åtte år vil han endre landet vårt på en måte vi ikke kan tolerere. Vi trenger dere, slo han fast.

Biden sa at USA trenger en president som kan samle landet, og siterte sin far om at barna lytter.

– Det er blitt dårligere under denne herren. Jeg bruker dette begrepet veldig løst. Oh gosh, sa han.