Seks tyrkiske soldater drept av syrisk artilleri

Syriske regjeringsstyrker sto bak artilleriangrepet mandag, ifølge forsvarsdepartementet i Ankara.

Angrepet skjedde vest for Saraqeb etter at en større tyrkisk militærkolonne hadde krysset grensa og kjørt inn i Idlib-provinsen.

De tyrkiske soldatene ble deretter angrepet av syriske regjeringsstyrker, som ifølge russiske talsmenn trodde at det var snakk om opprørere.

Kampfly

Tyrkia svarte ifølge president Recep Tayyip Erdogan med kampfly og artilleri. Ifølge Erdogan ble 46 mål angrepet og mellom 30 og 35 syriske soldater drept.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights er 13 syriske regjeringssoldater drept i de tyrkiske angrepene.

#BREAKING Turkey asks Russia 'not to stand in way' of Syria retaliation: Erdogan pic.twitter.com/MKYGkLIXma — AFP news agency (@AFP) February 3, 2020

Tyrkia hevder at syriske myndigheter var orientert om militærkolonnen, mens de russiske styrkene i området nekter for dette.

Russland, som kontrollerer luftrommet over Idlib-provinsen, nekter også for at tyrkiske fly krysset grensa og deltok i angrepet, slik Erdogan hevder.

Erdogan: – Ikke stå i veien for oss

Forholdet mellom Tyrkia og Syria har blitt dårligere den siste tiden, særlig etter at Tyrkia sendte styrker inn i landet.

Tyrkia har tolv observasjonsposter i regionen som ledd i en tyrkisk-russisk avtale som skal hindre en storstilt syrisk regjeringsoffensiv i området.

– Jeg vil spesielt opplyse russiske myndigheter om at vår motpart her ikke er dere, men det syriske regimet. Ikke stå i veien for oss, sa den tyrkiske presidenten mandag.

Det syriske regimets offensiv i Idlib skjer med omfattende russisk flystøtte, og Russland er blant Syrias aller nærmeste allierte.