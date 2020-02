WHO styrker kampen mot feilinformasjon om Wuhan-viruset

– Utbruddet og responsen fra 2019-nCoV har ført til en massiv «infoepidemi» – en overflod av informasjon – noen nøyaktige, andre ikke, sa WHO i en uttalelse søndag.

Ved å bruke den offisielle forkortelsen for viruset sa WHO at flommen av informasjon har gjort det vanskelig for folk å skille mellom myter og fakta.

Helseorganets team jobber døgnet rundt for å identifiserte de vanligste ryktene som kan utgjøre en folkehelserisiko, for eksempel falske forebyggingstiltak og kurer.

Et av spørsmålene som Verdens helseorganisasjon har fått, er om røyk og gass fra fyrverkeri kan forhindre 2019nCoV. Nei, er svaret fra WHO. De sier at selv om fyrverkeri kan forårsake brannskader og irriterte øyne, hals og lunger, ødelegger det ikke viruset.

De sier de også har fått spørsmål om det er trygt å bestille pakker fra Kina, og de forklarer at det er trygt å motta brev og pakker fra det virusrammede landet.

– Fra tidligere analyser vet vi at coronaviruset ikke overlever lenge på gjenstander, for eksempel pakker eller brev, uttaler byrået.

De advarte også folk mot å bruke oljer eller kjemikalier for å forhindre infeksjoner.

Det finnes ingen vaksine mot viruset. Over 360 mennesker har død av viruset så langt.