Zellweger og Phoenix fikk Bafta-priser

Zellweger fikk prisen for sin rolle i filmen «Judy», som er et biografisk drama om den amerikanske sangeren og skuespilleren Judy Garland.

Phoenix ble hedret for sin rolle i thrilleren «Joker».

Samtidig stakk krigsfilmen «1917» av med prisen for beste film. Sam Mendes fikk prisen for beste regissør for samme film.