UNHCR frykter for flyktningenes sikkerhet i Tripoli

– Vi frykter at hele området kan bli et militært mål, og at flyktninger, asylsøkere og andre sivile havner i livsfare, sier Jean-Paul Cavalieri, som leder virksomheten til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Libya.

UNHCR har de siste dagene flyttet de mest sårbare ved mottaket til andre og tryggere sentrer og planlegger å gjøre det samme med hundrevis av andre de kommende dagene.

Mange av dem som holder til på mottaket, har flyktet fra interneringssenter drevet av brutale militsgrupper som anklages for tortur, voldtekter og menneskehandel.

I juli ble 53 mennesker drept og 130 såret i flyangrep mot et av interneringssentrene i Tripoli. Libyas internasjonalt anerkjente regjering anklaget opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans LNA-milits for å stå bak, noe Haftar nektet for.

Militsgrupper.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

I 2019 ble situasjonen ytterligere forverret da Haftar og hans milits gikk til angrep på Tripoli.

Kyniske aktører

Russland og Tyrkia fikk 12. januar i stand en våpenhvile, uten at freden senket seg over Libya av den grunn.

FNs spesialutsending Ghassan Salame orienterte sist uke Sikkerhetsrådet om situasjonen og ga uttrykk for både sinne og skuffelse over at det så langt er registrert minst 110 brudd på våpenhvilen.

Salame gikk samtidig hardt ut mot de krigførende partenes internasjonale støttespillere og anklager dem for å bryte FNs våpenblokade.

– Det er skruppelløse aktører både i og utenfor Libya, som på kynisk vis snakker om fred og på fromt vis understreker sin støtte til FN, sa han.

Frykter storkrig

– Samtidig garderer de seg ved å satse på en militær løsning, noe som øker den skremmende muligheten for storkrig, sa Salame.

Haftar støttes av Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater, Egypt og Jordan, og militsen hans har også et stort antall leiesoldater fra Russland og Sudan i sine rekker.

Statsminister Fayez al-Sarraj og hans regjering har Tyrkia og Qatar i ryggen, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sendte tidligere i år soldater til landet.