Over 360 migranter landsettes i Italia

Redningsorganisasjonen Open Arms sier at deres båt reddet migrantene fra synkeferdige båter i internasjonalt farvann ved fem forskjellige anledninger de siste dagene.

Migrantene satt tett i tett på båten, som også heter Open Arms, men båten fikk likevel ikke tillatelse til å gå til havn på Malta. Til slutt ga Italia tillatelse til at båten kunne legge til på Sicilia etter at kapteinen uttrykte frykt for at de ville slippe opp for mat.

I de siste månedene har Italia latt redningsbåter sette i land migranter som er reddet på havet, på betingelse av at andre EU-land tar imot en del av dem.