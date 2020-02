Britisk avis: Brexit skjedde!

Utmeldingen av unionen skjedde formelt ved midnatt natt til lørdag, etter at statsminister Boris Johnson utallige ganger har krevd «get brexit done».

Over Daily Mails tittel i sin nettutgave er det bilder av et feirende folkehav av brexit-tilhengere på Parliament Square i London.

Den mer venstreorienterte og EU-orienterte avisa The Guardian forsøker på sin side å helle litt kaldt vann i blodet til dem som nå tenker «oppdrag utført». Brexit er på ingen måte «done», fastslår avisa, som minner om at Storbritannia nå skal i gang med omfattende handelsforhandlinger med EU.

Konservative The Telegraph skriver at Johnson gjør forberedelser for å kunne innføre omfattende grensekontroll av varer fra EU-land. Formålet skal være å øke presset på EU i de kommende forhandlingene.