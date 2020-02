Kinesere rammet av fordommer og fremmedfrykt etter virusutbrudd

Ifølge avisen The Guardian har asiater opplevd å ha blitt utsatt for fordommer og rasisme i både Italia, Frankrike og Storbritannia etter at et nytt coronavirus med opphav i Kina begynte å spre seg.

I Italia, der to kinesiske turister er bekreftet smittet, har folk blitt oppfordret til å unngå kinesiske restauranter og butikker. La Repubblica har trykket et bilde på avisens hjemmeside som er tatt ved en kafé ved Trevifontenen i Roma. Det viser en plakat der det står «Ingen adgang for personer fra Kina».

I byen Prato i Toscana, der det bor mange kinesere, forteller en lokalpolitiker at foreldre ikke vil sende barna sine til skolen hvis det er kinesiske barn i klassen.

– Jeg er ikke et virus

Det har også vært tilfeller av anti-kinesiske ytringer i Canada og Storbritannia som følge av virusutbruddet, og denne uken fordømte ordføreren i Toronto rasisme mot kinesisk-canadiere.

I Frankrike har kinesere ifølge The Guardian begynt å bruke emneknaggen #JeNeSuisPasUnVirus (Jeg er ikke et virus).

Tidligere i uken fikk lokalavisen Le Courier Picard kraftig kritikk etter å ha brukt titlene «Alerte jaune» (Gul alarm) og «Le péril jaune?» (Den gule fare?). Den siste tittelen sto sammen med et bilde av en kinesisk kvinne med beskyttelsesmaske, ifølge BBC.

Også i Danmark har pressen blitt anklaget for å nøre oppunder antikinesiske holdninger.

Jylland-Postens karikatur av et kinesisk flagg der stjernene er byttet ut med coronavirus, har ført til en kraftig reaksjon fra Kina , som har bedt avisen om å beklage.

Det kinesiske kravet fikk Politiken til å trykke karikaturen på sin forside, med det resultat at også mange lesere reagerte negativt.

Underskriftskampanje

Også i flere asiatiske land har fremmedfrykten mot kinesere økt i takt med frykten for det nye viruset.

I Japan er det laget en egen anti-kinesisk emneknagg på Twitter: #ChineseDon'tComeToJapan, og i Singapore er det satt i gang en underskriftskampanje med krav om at myndighetene må nekte kinesiske statsborgere innreise, skriver The New York Times (NYT).

Også i Hongkong, Sør-Korea og Vietnam blir det meldt om frykt og fordommer. Ved flere butikker og spisesteder er det satt opp skilt som forteller at kinesere fra Fastlands-Kina ikke er velkomne.

Lektor ved University of Hawaii, Kristi Govella, mener at fremmedfrykten også får næring fra av en underliggende frykt for økt kinesisk innflytelse.

– Noe av fremmedfrykten understøttes trolig av bredere politiske og økonomiske spenninger og bekymringer knyttet til Kina, som spiller sammen med nyere frykt for smitte, sier hun til NYT.

WHO roser Kina

Samtidig som fremmedfrykten mot kinesere ser ut til å øke, har Verdens helseorganisasjon (WHO) gitt kinesiske myndigheter ros for måten de har håndtert utbruddet på.

– Det lave antallet smittetilfeller utenfor Kina skyldes ikke i liten grad de ekstraordinære tiltakene som regjeringen har iverksatt for å hindre eksport av smitten, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

Kina har blant annet innført reiseforbud for 50 millioner mennesker i Hubei-provinsen, der viruset har sitt opphav. Nyttårsferien er forlenget, kollektivtransporten stanset og en rekke virksomheter stengt. Det er også satt i gang bygging av nye sykehus som skal stå klare i løpet av få uker.

WHO har erklært global folkehelsekrise, men sier samtidig at det er ingen grunn til å legge begrensninger på reiser og handel med Kina.