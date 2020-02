Skilsmisse etter et langt og tidvis anstrengt samliv

Etter å ha stått med en fot i døren siden 2016, ble britene fredag det første landet som melder seg ut av EU.

Fra en sped begynnelse med seks medlemmer på 1950-tallet, har unionen vokst i rykk og napp og hadde fredag 28 medlemmer. Lørdag morgen er det bare 27 igjen.

Krumspring

Veien ut har vært kronglete for britene. Etter folkeavstemningen for tre og et halvt år siden, startet statsminister Theresa May den to år lange formelle utmeldingsprosessen i mars 2017.

Men det skulle ta nesten tre år med utallige politiske krumspring – nyvalg, motstand i Parlamentet, bytte av partileder og statsminister, reforhandling med EU og nyvalg igjen – før brexit var i boks.

Fransk veto

Men det er ikke bare utmeldingen som har vært en berg-og-dal-bane. Det tok flere forsøk før britene ble medlem av det som het EF i 1973. For femti år siden var det ikke britene som var vanskelige, men arvefienden Frankrike, nærmere bestemt president Charles de Gaulle.

To ganger – i 1963 og 1967 – la han ned veto fordi han mente Storbritannia ikke var «kompatibelt med Europa» og at britene var «fiendtlig innstilt til ethvert paneuropeisk prosjekt»

Først etter at de Gaulle gikk av, kunne britene prøve seg igjen. Det ble starten på et vanskelig ekteskap som likevel holdt i nesten et halvt århundre. Den første folkeavstemningen om fortsatt medlemskap ble holdt allerede i 1975. Siden den gangen har holdningene svingt fra to tredels flertall for til nesten to tredels flertall mot EU.

Unntak

Underveis har britene vært mindre entusiastiske og integrerte i EU enn de fleste andre medlemslandenes borgere. Storbritannia har også valgt å stå utenfor flere ordninger; de bruker fortsatt pund i stedet for euro, de er ikke med i Schengen og de har hatt en solid rabatt på bidraget til fellesbudsjettet.

Tross iherdige europeiske forsøk på harmonisering, drikkes det fortsatt pints med øl etter at man har gått eller kjørt mange miles langs landeveien.

– En begynnelse

Men nå er det altså ubønnhørlig over. En æra i britisk historie er over, og britene skal definere og bygge opp et nytt forhold til resten av Europa. Eller som statsministeren sa det fredag:

– Dette er ikke en avslutning, men en begynnelse. Dette er øyeblikket da en ny dag gryr og teppet går opp for en ny akt.