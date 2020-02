Trump begrenser innvandring fra seks nye land

Ryktene om et nytt innreiseforbud har svirret i ukevis, og fredag ble detaljene offentliggjort.

Det dreier seg denne gangen ikke om et totalforbud, til forskjell fra innreiseforbudet som Donald Trump i 2017 beordret for borgere fra fem land med muslimsk flertallsbefolkning.

Nå innføres det visumrestriksjoner for kirgisere, myanmarere, eritreere, nigerianere, sudanere og tanzanianere som vil innvandre til USA og bosette seg der permanent.

Begrensningene omfatter også familiegjenforening og arbeidsinnvandring, men ikke turister, forretningsreisende eller folk som reiser til USA for å få medisinsk behandling.

Tiltaket begrunnes med at landene ikke innfrir sikkerhetskrav og er et ledd i Trumps innsats for å fremme en strengere innvandringspolitikk fram mot presidentvalget. Nylig kunngjorde Det hvite hus også at visumreglene skjerpes for gravide kvinner.