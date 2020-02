Airbus skal betale 36 milliarder i korrupsjonsforlik

Airbus opplyste tidligere i uka at selskapet i prinsippet er enig om et forlik, og at et tilsvarende beløp er satt av for å dekke utgiftene til bøtene. Fredag ble avtalene godkjent av domstoler i alle de tre landene, som hyller samarbeidet seg imellom.

Ifølge Frankrikes nasjonale påtalemyndighet har den europeiske industrigiganten under forhandlingene om forliket erkjent å ha begått korrupsjon.

Korrupsjonsanklagene er knyttet til Airbus' salg av fly og satellitter mellom 2004 og 2016.

– Airbus har iverksatt betydelige tiltak for reform og for å sikre at denne opptredenen ikke vil gjenta seg, sier selskapet i en uttalelse.

Av bøtene på 36 milliarder kroner skal Airbus betale 20,5 milliarder til Frankrike, 10 milliarder til Storbritannia og 5,5 milliarder til USA. Totalbeløpet er høyere enn Airbus' samlede overskudd i 2018.

USAs føderale påtalemyndighet har anklaget Airbus for å ha drevet en mangeårig korrupsjonskampanje verden rundt. Gjennom bestikkelser og falsk rapportering over fem år sikret Airbus seg verdifulle lisenser for å eksportere amerikansk militærteknologi, ifølge etterforskerne.

Airbus ønsker forliket velkommen og ser fram til å legge bak seg skandalen, som har skadd selskapets rykte og ført til endringer både i ledelsen og interne retningslinjer.